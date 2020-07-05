لبنان | ضبط سيارتين مسروقتين في جرود الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ضبطت قوة من مديرية المخابرات في الجيش سيارتين مسروقتين من نوع “هيونداي” لون فضي والثانية سوداء، في محلة جوار الحشيش في جرود الهرمل. وكانت السيارتان في طريقهما الى الاراضي السورية، حيث هرب السائقان في الاحراج بعد مطاردتهما ووصلوهما الى نقطة منعتهما من متابعة القيادة، ولم يتم العثور عليهما. وتم نقل السيارتين المسروقتين تمهيدا لتسليمهما الى الجهات المختصة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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