لبنان | تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يحلق الطيران الحربي المعادي في هذه الاثناء على علو منخفض، فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، جبل الشيخ، مزارع شبعا والجولان المحتل. كما يحلق الطيران الاسرائيلي أيضا فوق قرى وبلدات مرجعيون وعلى علو منخفض. ويسجل تحليق للطيران المعادي في أعالي كسروان والمتن الاوسط والاعلى وعاليه، وعلى ارتفاع منخفض وكثافة ملحوظة. كذلك، يحلق على علو منخفض، فوق سهل البقاع الاوسط . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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