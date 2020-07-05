كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، رسما شمسيا لامرأة مجهولة الهوية تقوم بأعمال احتيال وانتحال صفة. وطلبت قوى الأمن من المواطنين الذين لديهم أية معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم ٩٠١٢٠٣/٠١، ٨٩٧١٠٩/٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علما أن كل مواطن يساهم في إعطاء أية معلومة يبقى أسمه طي الكتمان وفقا للقانون. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | امرأة تقوم بأعمال احتيال وانتحال صفة… وقوى الأمن تعمم صورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.