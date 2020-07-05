كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك – الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية) – الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية) – برلين : شركة SR رقم 1551 (جميعها سلبية) – إثيوبيا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية) – تركيا : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية) – كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية) – جدة : شركة MEA رقم 365 (حالتين ايجابيتين) – دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية) – رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية) – ابو ظبي : شركة MEA رقم 0419 (جميعها سلبية) – دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية) – باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية) – فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية) – لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية) تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: نتائج فحوص الرحلات القادمة إلى بيروت في 3 الحالي.. حالتان إيجابيتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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