لبنان | وفاة الوزير والنائب السابق أحمد كرامي

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الوزير السابق، سني، من مواليد طرابلس في 28 شباط 1944، حائز على الإجازة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية (1970) ومدير مرفأ طرابلس (1973 – 1991) ورئيس حزب الشباب الوطني.

فاز في الانتخابات النيابية عن محافظة الشمال عام 1996.

كما انتخب نائباً في العام 2009، وهو ابن عم النائب فيصل كرامي.

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وفي هذا السياق نعاه الرئيس نجيب ميقاتي وقال: “برحيل الأخ والصديق والرفيق أحمد كرامي تنطوي مسيرة طويلة من النضال الوطني والسياسي، كان فيها على الدوام مقداماً وشجاعاً، واضح الرؤية والكلمة، مؤمناً بلبنان ووحدة أبنائه ومدافعا شرساً عن عروبته ودوره في محيطه.

وستخسر طرابلس بغيابه بعضاً من روحها ورمزاً أصيلاً من رموزها، وابناً أصيلاً جسّد الوفاء لأرضها وأهلها بأبهى صورة.

لم يترك أحمد كرامي طرابلس إلا نادراً، لأّنه كان يستحيل عليه الابتعاد عن أحيائها وأهلها، فكان مدافعاً شرساً عن حقوق طرابلس ودورها وعزّة أبنائها، وبقيت داره على الدوام مفتوحة لاستقبال الطرابلسيين بمحبة وتقدير.

ترافقت مع الافندي سنوات طويلة في النيابة والوزارة كان فيها خير سند وعضد وداعم. ولن أنسى أبداً مواقفه في المحطات التي كنت فيها في أكثر الحاجة الى المؤازرة لاسيما على طاولة مجلس الوزراء في مرحلة كانت من أصعب المراحل التي مرت على لبنان.

سأفتقدك دوماً يا أبا مصطفى ولكنك ستبقى في البال صورة جميلة عن الأصالة والكرامة”