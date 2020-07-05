لبنان | جنبلاط: ها هو الوباء يتسلل ولن يرحم احد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 01:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”، “ها هو الوباء يتسلل ولن يرحم احد” . وناشد جنبلاط جميع اللبنانيين بالحذر الشديد، وأضاف، “اناشد اهل الجبل والاقليم بالعودة الى التشدد والحذر .ومن جهة اخرى ان حرية التعبير مقدسة لكن هناك شعارات مسئية وجارحة افضل تجنبها”.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، نتائج فحوصات العائدين ضمن الرحلات التي وصلت إلى بيروت أول من أمس، والتي أظهرت وجود 20 حالة إيجابية على متن خمس رحلات من أصل 15 رحلة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

1- رحلة دبي: شركة fly dubai، رقم 159: جميعها سلبية.

2- رحلة باريس: شركة MEA، رقم 212: جميعها سلبية.

3- رحلة القاهرة: شركة MEA، رقم 305: جميعها سلبية.

4- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 828: جميعها سلبية.

5- رحلة الكويت: شركة MEA، رقم 403: جميعها سلبية.

6- رحلة دبي: شركة MEA، رقم 429: جميعها سلبية.

7- رحلة أثيوبيا: الشركة الأثيوبية، رقم 406: جميعها سلبية.

8- رحلة أضنا: شركة WLB، رقم 4404: جميعها سلبية.

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9- رحلة الدوحة: شركة MEA، رقم 437: جميعها سلبية.

10- رحلة اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: جميعها سلبية.

11- رحلة بغداد: الشركة العراقية، 131: 8 حالات إيجابية.

12- رحلة مصر: شركة الخطوط المصرية، رقم 711: حالة واحدة إيجابية.

13- رحلة الرياض: شركة MEA، رقم 423: حالة واحدة إيجابية.

14- رحلة أبيدجان: شركة MEA، رقم 576: 8 حالات إيجابية.

15- رحلة قطر: الشركة القطرية، رقم 418: حالتان إيجابيتان.

في سياق متصل، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي وجود 13 مصاباً بفيروس “كورونا” داخل المستشفى قيد المتابعة، بينهم حالة حرجة واحدة.

كما أوضحت أن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا في قضاء زغرتا في الشمال، أن “جميع الفحوصات التي أجريت يوم أمس، من قبل فريق وزارة الصحة العامة، جاءت نتائجها سلبية”.

وكان فريق وزارة الصحة، قد أخذ عينات pcr لحوالى 250 شخصا، من المخالطين للحالات الإيجابية، التي ظهرت مؤخرا في زغرتا والقضاء، وذلك في حديقة الرئيس الراحل سليمان فرنجية في بلدة كفرحاتا.