لبنان | خلية الأزمة في عكار: للاستمرار في تفعيل الاجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار “كورونا”

وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، فإن الخلية بحثت في الوضع الصحي في البلدات والقرى الممثلة فيها، حيث أبدت ارتياحها الى عدم تسجيل حالات لفيروس كورونا المستجد في هذه البلدات، مع تأكيد الاستمرار في اتخاذ التدابير الصحية الوقائية. كما إطلعت على عمل لجنة ادارة الصندوق لجهة زيادة إيرادات المشتركين والمستفيدين منه على السواء، الى جانب استعراض وضع العائلات في ظل الأوضاع الأقتصادية الصعبة، والتداول في شؤون تنظيمية تساهم في حسن سير عملها.

وقررت الخلية في ختام اجتماعها الآتي:

1- الاستمرار في تفعيل الاجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

2- تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التواصل مع الاشخاص والمؤسسات المعنية لتوفير الدعم اللازم للخلية.

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3- طلب مواعيد مع وزراء الاقتصاد والزراعة والطاقة، للبحث في كيفية الحد من آثار الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على المواطنين.

4- توجيه الشكر الى الجيش والأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية الوطن ودرء المخاطر والفتن.

5- مناشدة الحكومة اللبنانية إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا، لما فيه من فائدة اقتصادية واجتماعية مهمة على المواطنين العكاريين.

6- تفويض لجنة إدارة الصندوق العمل على اتخاذ القرارات المناسبة للمحافظة على مكتسبات الخلية.

وأخيرا، الاتفاق على متابعة ومواكبة آخر التطورات الصحية والاقتصادية.