لبنان | بلدية كفرشيما: 3 اصابات لوافدين من الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 10:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأكدت البلدية في بيان أنهم محجورين في بناية الصخرة- حي البالوع. وأعلنت بلدية كفرشيما، في بيان، تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم، لأشخاص وافدين من الولايات المتحدة الأميركية.

واتخذت كل الاجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطنين”.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، نتائج فحوصات العائدين ضمن الرحلات التي وصلت إلى بيروت أول من أمس، والتي أظهرت وجود 20 حالة إيجابية على متن خمس رحلات من أصل 15 رحلة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

1- رحلة دبي: شركة fly dubai، رقم 159: جميعها سلبية.

2- رحلة باريس: شركة MEA، رقم 212: جميعها سلبية.

3- رحلة القاهرة: شركة MEA، رقم 305: جميعها سلبية.

4- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 828: جميعها سلبية.

5- رحلة الكويت: شركة MEA، رقم 403: جميعها سلبية.

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6- رحلة دبي: شركة MEA، رقم 429: جميعها سلبية.

7- رحلة أثيوبيا: الشركة الأثيوبية، رقم 406: جميعها سلبية.

8- رحلة أضنا: شركة WLB، رقم 4404: جميعها سلبية.

9- رحلة الدوحة: شركة MEA، رقم 437: جميعها سلبية.

10- رحلة اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: جميعها سلبية.

11- رحلة بغداد: الشركة العراقية، 131: 8 حالات إيجابية.

12- رحلة مصر: شركة الخطوط المصرية، رقم 711: حالة واحدة إيجابية.

13- رحلة الرياض: شركة MEA، رقم 423: حالة واحدة إيجابية.

14- رحلة أبيدجان: شركة MEA، رقم 576: 8 حالات إيجابية.

15- رحلة قطر: الشركة القطرية، رقم 418: حالتان إيجابيتان.