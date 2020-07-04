لبنان | ثلاثة أسماء تتنافس على مديرية “تلفزيون لبنان”

وقال وزيرة الاعلام منال عبد الصمد “بدأنا أول عملية فرز، وانتقلنا الى المرحلة الثانية من الفرز ضمن شروط أكثر تفصيلاً وتقنية، وعندما نتحدث عن الإجازة، فهو قطع المرحلة الأولى، لكن يفضل أن تكون الإجازة إما في الإعلام أو في العلوم السياسية، ومن لديه خبرة أكثر من 10 سنوات، ينال علامات إضافية ضمن معايير موضوعية”، مشيرة الى أن تلك المراحل أنجزت “لننتقل بعد ذلك الى مرحلة المقابلات التي من المفترض أن نعلنها الأسبوع المقبل، وفي ضوئها نختار أفضل ثلاثة”.

وقالت عبد الصمد “نراعي التوازن الطائفي المكرس في الدستور، وفي ضوء ذلك يُعيّن الأعضاء الأكثر كفاءة في كل طائفة، وفي هذا الموضوع، نعود دائماً الى رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة”.

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وأضافت: “نحن نتابع الموضوع بشكل حثيث، وكل يوم تأخير يشكل خسارة على تلفزيون لبنان. مشاكل التلفزيون نتيجة لمشكلة أساسية تتمثل في عدم وجود مجلس إدارة، وكل يوم تأخير يشكل خسارة، علماً أني حريصة على معالجة المشاكل العالقة في التلفزيون والمتراكمة منذ فترة وهي تخسر التلفزيون والخزينة”.

وقالت “بدأنا الحد من الإنفاق بشكل كبير، ومن الضروري أن أبدأ من وزارتي ومن كل وزارة معنية بخفض الإنفاق وترشيده، إذ لا نقبل بأن يقبض أحد أي مبلغ من دون تبرير. عالجنا بعض المشاكل القضائية العالقة في التلفزيون، لأنها تكلف الدولة مبالغ طائلة، وهناك حجز يحصل على أملاك الدولة بسبب هذه الأمور العالقة”.

وقالت: “بالنسبة إلى الآلية والأسماء الثلاثة، أعلم جيداً أن رئيس الحكومة وكل الوزراء يدعمونني في هذا المجال. أتمنى دعم الجميع، وأن يكون التدخل السياسي والطائفي في إطار التشجيع على اختيار الأكفأ، لا المحاصصة”.