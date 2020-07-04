لبنان | حسن تفقد التحضيرات للحفل الموسيقي في بعلبك غداً: رسالة حضارية للعالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ورافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

وأثنى حسن على أهمية هذا الحدث الفني الذي سيتابعه الجمهور من خلال وسائل الإعلام التزاما بإجراءات التباعد والوقاية بسبب كورونا. وقال في تصريح أدلى به في القلعة “إن ثقافة الحياة والأمل ومواجهة التحديات، تتطلب إصرارا وعزيمة وإرادة. وهذه المقومات موجودة لدى الشعب اللبناني الذي أثبت من خلال التجارب الصعبة التي عبرها أنه قادر على مواجهة التحديات، وأن المستقبل سيكون أجمل”.

وأبدى ثقته بأن “ما ستوجهه بعلبك مساء غد من رسالة حضارية ومضيئة للعالم، سيشكل تأكيدا على أن الصورة المظلمة والقاتمة التي نراها اليوم في مجتمعنا، ليست إلا مرحلة موقتة ستنتهي، وسيحافظ لبنان على رسالته المشرقة رغم كل الظلام الدامس”.

في سياق منفصل، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي وجود 13 مصاباً بفيروس “كورونا” داخل المستشفى قيد المتابعة، بينهم حالة حرجة واحدة.

كما أوضحت أن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 الذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، والذي نص على الآتي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

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– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13.

– عدد الحالات المشتبه فيها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: انخفض العدد الى حالة واحدة بعد تحسن وضع المريض ونقله من العناية الفائقة إلى غرفة العزل.

– حالات وفاة: صفر