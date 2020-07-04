لبنان | لجنة إدارة كورونا في قضاء زغرتا في الشمال: نتائج 250 فحصا كلها سلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكان فريق وزارة الصحة، قد أخذ عينات pcr لحوالى 250 شخصا، من المخالطين للحالات الإيجابية، التي ظهرت مؤخرا في زغرتا والقضاء، وذلك في حديقة الرئيس الراحل سليمان فرنجية في بلدة كفرحاتا.

في سياق متصل، أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid_19، ولم يسجل أي حالة مشتبه فيها حتى ساعة إعداد التقرير.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 92 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي:

80 حالة وافدة من إفريقيا (حالة وفاة واحدة)

3 حالات وافدة من أوروبا.

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 55 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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وأعلنت أنها وبالتعاون مع طبابة القضاء، “ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR) للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1 – في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

* في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا.

* في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه، وإذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام أو الحجر المنزلي.

2 – في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، أو كان وافدا من بلد غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، ويلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

* في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه وإذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام أو الحجر المنزلي.

* في حال كانت النتيجة سلبية، يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصوله لبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.