لبنان | مستشفى الحريري: انخفاض عدد الحالات الحرجة إلى واحدة وإخراج حالتين إلى الحجر

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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كما أوضحت أن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 الذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، والذي نص على الآتي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 317 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13.

– عدد الحالات المشتبه فيها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.

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– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: انخفض العدد الى حالة واحدة بعد تحسن وضع المريض ونقله من العناية الفائقة إلى غرفة العزل.

– حالات وفاة: صفر

وذكر المستشفى بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*