لبنان | شركة طيران “إير فرانس”: سنلغي 7580 وظيفة “في أعقاب أزمة فيروس كورونا

وأشارت إلى أنه “لمدة ثلاثة أشهر، انخفض نشاط وإيرادات شركة الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 95٪، وفي ذروة الأزمة، كانت الشركة تخسر 15 مليون يورو في اليوم. يبدو أن الانتعاش بطيء جدًا بسبب عدم اليقين بشأن الوضع الصحي، ورفع قيود السفر وتغير الطلب التجاري”.

ولفت بيان الشركة إلى أنه “حتى على أساس افتراضات الانتعاش الطموحة، تتوقع شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنها لن ترى نفس مستوى النشاط الذي كانت عليه في 2019 قبل عام 2024”.

وأوضحت “إير فرانس”، أنها ستلغي 6560 وظيفة (من إجمالي 41 ألف وظيفة) بحلول نهاية 2022. وسيتم إلغاء 1020 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في “HOP”، شركة النقل الجوي المحلية منخفضة التكلفة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، من أصل 2,420 وظيفة حالية.

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وتوقع خبراء أن يتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة هذا العام، مع انكماش اقتصاديات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، بحسب ما يقوله صندوق النقد الدولي.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا الوضع قد يصبح الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وقال إن وباء كورونا أدى إلى دخول العالم في “أزمة لا مثيل لها”. وأضاف أن الانتشار المستمر للوباء سيختبر قدرة الحكومات والبنوك المركزية على السيطرة على الأزمة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، إن الأزمة قد تقلص إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالي 9 تريليونات دولار، خلال العامين المقبلين.