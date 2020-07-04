لبنان | قوة معادية عبرت السياج في محور بركة النقار من دون اجتياز الخط الازرق

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عبرت قوة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي عصر اليوم السياج الحدودي الفاصل في محور بركة النقار غربي بلدة شبعا ولمسافة أمتار عدة، من دون أن تجتاز الخط الازرق. وأجرت القوة التابعة لجيش العدو الاسرائيلي خلال ذلك عملية تمشيط، وتفقدت أجهزة التحسس الالكترونية المركزة على السياج الشائك، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء مزارع شبعا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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