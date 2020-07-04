لبنان | وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع قانون حماية المستهلك والسلة الغذائية باتت جاهزة

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أعلن مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن الوزارة أنجزت مشروح قانون حماية المستهلك وأنه أصبح بإمكانهم تسطير محاضر ضبط إسوة بباقي المديريات.
ولفت أبو حيدر الى أن القانون سيعرضه وزير الاقتصاد على مجلس الوزاراء الاسبوع القادم، مؤكداً خلال لقاء جمعه مع تجار مدينة النبطية بدعوة من جمعية التجار في مقر الجمعية في النبطية، أن “السلة الغذائية باتت جاهزة، وطلبنا من أصحاب السوبر ماركات تخصيص جناح خاص لعرض البضائع المدعومة ليتمكن المواطن من شرائها بسهولة، لافتا الى أنه “سيجري نشر الأسعار المسبقة لها، مشددا على مراقبة وزارة الإقتصاد للأسعار بشكل دوري وتسطير محاضر للمخالفين”.
ودعا أبو حيدر إلى إعادة النظر ببعض الاتفاقيات الدولية، كاشفا عن لقاء قريب سيعقده مع السفارة المصرية لتحفيز صناعة الدواء في لبنان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.