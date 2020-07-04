لبنان | تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ )

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صدر عن نقابة الصرافين في لبنان، التعميم رقم 6 تاريخ 3/7/2020 إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ):
“إستمارة بيع الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين من الدولار. يطلب التقيد بما يلي:
الأفراد: اللبنانيون فقط
1- راتب الخدم الأجنبي المنزلي:
حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني.
– صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.
– صورة التحويل الالكتروني.
– صورة عن الإقامة صالحة.
– حضور الكفيل شخصيا.
– صورة هوية الكفيل.
– رقم الهاتف الخلوي للكفيل.
2- قسط طالب جامعي لبناني موجود خارج لبنان:
حد أقصى من القسط المستحق لكل طالب 2500 دولار.
– صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.
– صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.
– صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.
– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.
3- تسديد قسط منزل في لبنان:
حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا.
– صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول.
– صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.
– صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.
– صورة بطاقة هوية تاجر البناء/ المالك.
– حضور صاحب القرض شخصيا.
4- أجار سكن الطالب اللبناني خارج لبنان:
حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.
– صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول.
– صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.
– صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.
– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.
– صورة بطاقة الطالب الجامعية.
الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
يطلب تأمين المستندات التالية:
– سجل تجاري.
– إذاعة تجارية.
– شهادة تسجيل في وزارة المالية.
– هوية صاحب الشركة.
– هوية المفوض بالتوقيع.
– رقم الهاتف الإرضي.
– وجهة إستعمال الأموال.
– صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).
– صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج.
– صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.
– صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.
ملاحظات:
1- إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.
2- لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشرة.
3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 5 تاريخ 23/6/2020”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.