لبنان | تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ )

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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صدر عن نقابة الصرافين في لبنان، التعميم رقم 6 تاريخ 3/7/2020 إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ):

“إستمارة بيع الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين من الدولار. يطلب التقيد بما يلي:

الأفراد: اللبنانيون فقط

1- راتب الخدم الأجنبي المنزلي:

حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني.

– صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.

– صورة التحويل الالكتروني.

– صورة عن الإقامة صالحة.

– حضور الكفيل شخصيا.

– صورة هوية الكفيل.

– رقم الهاتف الخلوي للكفيل.

2- قسط طالب جامعي لبناني موجود خارج لبنان:

حد أقصى من القسط المستحق لكل طالب 2500 دولار.

– صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.

– صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.

– صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.

– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

3- تسديد قسط منزل في لبنان:

حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا.

– صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول.

– صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.

– صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.

– صورة بطاقة هوية تاجر البناء/ المالك.

– حضور صاحب القرض شخصيا.

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4- أجار سكن الطالب اللبناني خارج لبنان:

حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.

– صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول.

– صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.

– صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.

– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

– صورة بطاقة الطالب الجامعية.

الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.

يطلب تأمين المستندات التالية:

– سجل تجاري.

– إذاعة تجارية.

– شهادة تسجيل في وزارة المالية.

– هوية صاحب الشركة.

– هوية المفوض بالتوقيع.

– رقم الهاتف الإرضي.

– وجهة إستعمال الأموال.

– صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).

– صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج.

– صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.

– صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.

ملاحظات:

1- إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.

2- لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشرة.

3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 5 تاريخ 23/6/2020”.