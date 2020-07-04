لبنان | نقابة أطباء الاسنان: نحضر لتحرك واسع واحتجاجي لدعم استيراد المواد الاساسية

أعلنت نقابة أطباء الاسنان في لبنان أنها “في صدد التحضير لتحرك واسع واحتجاجي على الصعد كافة، من أجل مطلب دعم استيراد المواد والادوات الاساسية في طب الاسنان”.

وقالت في بيان: “منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية قامت نقابة أطباء الأسنان في لبنان- بيروت بإتصالات مكثفة مع المسؤولين في وزارتي الصحة والأقتصاد كما البنك المركزي، وما زال هذا التواصل مستمرا، وكان آخره يوم أمس مع وزارة الصحة لدعم استيراد المواد والادوات الاساسية في طب الاسنان، وبالتالي حصول الأطباء على أسعار معقولة لهذه المستلزمات تمكنهم من الاستمرار في متابعة عملهم وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

أضافت: “بعد التدهور المالي المتسارع الحالي والذي وضع أطباء الاسنان في وضع صعب وحرج، تدعم نقابة أطباء الاسنان في لبنان- بيروت دعوات الاحتجاج، وهي في صدد التحضير لتحرك واسع واحتجاجي على الصعد كافة من أجل مطلب دعم استيراد المواد والادوات الاساسية في طب الاسنان، وحماية هذا القطاع الصحي الحيوي المهدد في استمراريته، وتعلن بالتالي أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال تجاهل المعنيين مطالبها الملحة”.