- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اقدم المواطن (خ. ن)، في محلة الحوش – قضاء صور، على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة.
ويأتي هذا الخبر بعد عمليتي انتحار هزّتا لبنان في الامس، حيث اطلق المواطن علي محمد الهق،النار على نفسه أمام المارة في شارع الحمراء، بعد معاناة مالية وفشل في توفير الاحتياجات الأساسية، في انعكاس لأزمة لبنان الاقتصادية.
كما عثرت الشرطة على جثمان المواطن اللبناني سامر حبلي، مشنوقا في منزله في منطقة وادي الزينة بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان. وعلم أن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة وهو متزوج ولديه ابنة وكان يعمل سائق حافلة عمومي.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عملية انتحار جديدة في قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.