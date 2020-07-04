لبنان | وفد عسكري إسرائيلي جال على الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جال وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى يستقل خمسة آليات عسكرية رباعية الدفع على الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة. وذلك انطلاقا من محلة مسكاف عام مقابل بلدة عديسة حيث توقف مقابل بوابة فاطمة خلف الجدار الاسمنتي وأكمل بعدها جولته في اتجاه المنطقة المحاذية لسهل الخيام وآبل القمح خراج بلدة الوزاني. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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