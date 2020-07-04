لبنان | المؤسات الكبرى تتهاوى.. أديداس ستعمد إلى إغلاق مكاتبها في لبنان

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يذكر أن شركة “adidas” قد علقت إدارتها المباشرة لمتاجرها في لبنان، وستعمد إلى إغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية عام 2020.
واوضحت، في بيان، ان سبب قرارها بالاغلاق يعود الى “التحديات الاقتصادية المستمرة في البلاد”. وشكرت الشركة “موظفينا على مساهماتهم العديدة وشركائنا على تعاوننا المثمر”.
وخلال هذا الاسبوع، أعلنت أكثر من شركة عن اقفال فروعها كافة في لبنان حتى إشعار آخر، منها Marie France، Brands For Less، Mike Sport.t
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية يشكو تجار جملة ونصف جملة من فقدان الكثير من المواد الاساسية، كالزيت والارز والحبوب، التي كانت تملأ البراميل في محلاتهم، بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرتهم على شراء مزيد من البضائع، فيما رفوف محلاتهم شبه فارغة ايضاً وتفتقد العديد من الاصناف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.