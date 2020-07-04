لبنان | هذا جدول اعمال مجلس الوزراء الثلاثاء… والكهرباء بند اساسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق فيه 07-07-2020 جلسة في القصر الجمهوري للبحث في سلسلة مواضيع. للاطلاع على جدول أعمال مجلس الوزراء اضغط هنا تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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