لبنان | سائقو الفانات العمومية في صيدا يقطعون الطريق احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بدأ سائقو الفانات العمومية في صيدا تصعيد تحركاتهم ونظموا وقفة احتجاجية امام جامع الزعتري واقفلوا الطريق احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وتضامنا مع عائلة زميلهم سامر حبلي الذي انتحر شنقا امس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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