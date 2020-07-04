لبنان | المشرفية: صرخة إتحاد النقابات السياحية هي صرخة محقّة

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غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه على حسابه عبر تويتر بالقول:

“صرخة إتحاد النقابات السياحية هي صرخة محقّة وفي مكانها، هي صرختي داخل الحكومة منذ استلامي حقيبة السياحة”.

وأضاف المشرفية: “هذا القطاع قدّم أجمل صورة عن لبنان Flag of Lebanon وأدخل إلى الخزينة العامّة مليارات الدولارات. لا يمكن التخلّي عن قطاع السياحة، وخطوة تأجيل دفع الضرائب التي أقرتها الحكومة سيتبعها خطوات”.