لبنان | المشرفية: صرخة إتحاد النقابات السياحية هي صرخة محقّة

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غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه على حسابه عبر تويتر بالقول:
“صرخة إتحاد النقابات السياحية هي صرخة محقّة وفي مكانها، هي صرختي داخل الحكومة منذ استلامي حقيبة السياحة”.
وأضاف المشرفية: “هذا القطاع قدّم أجمل صورة عن لبنان Flag of Lebanon وأدخل إلى الخزينة العامّة مليارات الدولارات. لا يمكن التخلّي عن قطاع السياحة، وخطوة تأجيل دفع الضرائب التي أقرتها الحكومة سيتبعها خطوات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.