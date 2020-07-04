لبنان | متظاهرون قطعوا الطريق في فرن الشباك صباحاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجمع عدد من المتظاهرين صباح اليوم قرب تقاطع “بيتزا فراري” فرن الشباك، والذي يؤدي إلى الشارع العريض وأحرقوا الإطارات وأضرموا النار في مستوعبات النفايات وأقفلوا الطرق. وعمدت قوة من الجيش الى فتح الاوتوستراد الذي يؤدي من فرن الشباك الى الشفروليه، ذهابا وإيابا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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