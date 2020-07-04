لبنان | تهافت على مادة الكاز في مرجعيون والاهالي يحضرون القناديل والشموع

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تشهد مرجعيون، تهافتا ملحوظا على مادة الكاز، حيث وصل سعر التنكة أي ال20 ليتر الى ال 100,000 ل.ل.، وهو غير متوافر في كل المحطات، خوفا من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات مولدات الاشتراك. ولجأ المواطنون الى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للانارة، بخاصة بعدما وصل ثمن كيلو الشمع الى ال24000 ل.ل. ان وجد في السوبرماركات والمحال التي لم تغلق أبوابها بعد بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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