لبنان | زياد الحواط: ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا السلاح وتداعياته؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “نعيش خرابا حقيقيا عنوانه “السلاح”:سلاح يحمي الفساد والفاسدين لمنع محاسبة السارق والناهب.

وتابع، “شبيحة” تستقوي بالسلاح لمنع صناعة التغيير الحقيقي والمضي بمسيرة الانقاذ. ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا السلاح وتداعياته”؟

كذلك، تضامنت وزيرة العدل ماري كلود نجم مع الناشط واصف الحركة. وقالت، “كل التضامن مع المحامي والناشط واصف الحركة وكل ضحايا حرية التعبير”.

وأضافت عبر “تويتر”، “مصرون على ملاحقة ومحاسبة المعتدين أينما كانوا والى أي جهة انتموا. لا للتهاون والمساومات في قضايا العدالة”.

تعرض الناشط المحامي واصف الحركة لاعتداء بآلات حادة من قبل 4 شبان يستقلون دراجات نارية أثناء خروجه من إذاعة “صوت لبنان” في الأشرفية، نقل على إثرها الى مستشفى “أوتيل ديو” لتلقي العلاج.

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وأوضحت زوجة الحركة أنه بـ”حالة جيدة”، واكدت ان “زوجها وعائلته مستعده لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهداف الثورة”.

وكشفت ان “الشبان حاولوا سلبه هاتفه الخلوي إلا انهم فشلوا”. ووضعت “مسؤولية كشف حقيقة ما حصل في عهدة القوى الامنية التي عليها كشف تفاصيل الحادث ومحاسبة الفاعلين”.

وزار نقيب المحامين ملحم خلف الحركة في المستشفى للاطمئنان الى صحته.

في سياق متصل، استنكر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الاعتداء على واصف الحركة. وقال على الأثر، العمل جار على كشف الفاعلين وتوقيفهم.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور ويحميها القانون.