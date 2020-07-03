لبنان | ضبط 3 أشخاص يبيعون المازوت أعلى من السعر الرسمي و3 صرافين غير قانونيين

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كما ضبطت دورية من المديرية في سن الفيل وصيدا اللبنانيين ز.ه.ع يملك محلا لبيع الدراجات النارية وه.ح.ن مؤسس تطبيق LBP MARKET والفلسطيني ع.ع.ح مؤسس تطبيق سعر صرف الدولار لبنان للتداول بالدولار الاميركي على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق السوداء، يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص.

وتم توقيفهم جميعا وإحالتهم على النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.

وجاء في البيان:

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“صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة مخزونات المشتقات النفطية وعدم احتكارها والتقيد بالأسعار الرسمية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في ضهر البيدر، اللبنانيين ع.ح.ج وم.أ.ط يملكان شركتين لتوزيع المحروقات وف.ف صاحب محطة لبيع المحروقات، يقومون ببيع صفيحة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي.

كما ضبطت دورية من المديرية في سن الفيل وصيدا اللبنانيين ز.ه.ع يملك محلا لبيع الدراجات النارية وه.ح.ن مؤسس تطبيق LBP MARKET والفلسطيني ع.ع.ح مؤسس تطبيق سعر صرف الدولار لبنان للتداول بالدولار الاميركي على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق السوداء، يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص.

وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم جميعا وإحالتهم على النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر”.