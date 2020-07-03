لبنان | تشييع شقيقين في صور قضيا بفيروس كورونا المستجد في لومباشي

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وتولت الهيئة الصحية الاسلامية دفنهما وفق إرشادات وزارة الصحة العامة، ووريا في الثرى في جبانة المدينة.

في السياق، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 34 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1830 علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بلغ 3348 فحوصات.

بلغت حصيلة الوفيات لفيروس كورونا المستجدّ حوالى 464,423 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ووهان الصينية في كانون الاول وحتى الساعة 11 بتوقيت غرينتش.

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وبحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، تم تسجيل أكثر من 8,841,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الجائحة، تعافى منها نحو النصف تقريبا، أي بنحو 4,120,500 حالة تقريبا.

وتعد هذه الحصيلة وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الدول وتعداد منظمة الصحة الدولية، وبالتالي فهي لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات، خاصة وأن بعض الدول لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص غاية في المحدودية.

واحتلت الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالوباء أوائل شباط الماضي، المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.