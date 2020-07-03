لبنان | وزير النفط العراقي: مستعدون لتسهيل الإجراءات للاستفادة من الخبرات اللبنانية

قال وزير النفط العراقي بعد زيارة الرئيس نبيه بري من عين التينة:

“وضعناه بأجواء المباحثات التي اجريناها صباحا مع الحكومة اللبنانية، وهي كانت مباحثات مكثفة. بدوره الرئيس بري استعرض العلاقات التاريخية الكبيرة ما بين العراق بلدا وحكومة وشعبا مع لبنان، واهمية ان تكون هذه العلاقات تمتلك مقومات الإستدامة والتطور. كما تمت مناقشة الفقرات المطلوبة من الحكومتين القيام بها. وقد أولى رئيس المجلس اهمية للتعاون في مجالات الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية اللبنانية والتي يرتادها العراقيون، وامكانية ان يكون هناك جهد مشترك بين البلدين في هذا المجال لضمان حصول التنافس وتقليص الكلفة على مرتاديها من الجانب العراقي”.

أضاف: “كما ناقشنا الاطر الإقتصادية التي يمكن ان تطبق وتطور العلاقة في اطار التعاون بين البلدين، واكدنا ان الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشركات والمؤسسات التعليمية اللبنانية، وكذلك الافراد، واستعداد العراق كسوق ناهض وجديد ان يتعامل مع هذه الكفاءات معاملة مباشرة من دون ان يكون هناك اي تأثير على اتخاذ القرار بما يساهم في زيادة التنمية الوطنية”.