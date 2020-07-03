لبنان | كوبيتش في رسالة إلى المسؤولين: لعدم المراهنة على صبر اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

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وجّه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش رسالة إلى المسؤولين حذّرهم فيها من المراهنة على أنّ “صبر اللبنانيين بلا حدود”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للاصلاح بداية من قطاع الكهرباء، ومروراً بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار، ووصولا لبؤسهم المتزايد”.

وختم متسائلاً: “أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟”.