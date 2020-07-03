لبنان | كوبيتش في رسالة إلى المسؤولين: لعدم المراهنة على صبر اللبنانيين

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وجّه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش رسالة إلى المسؤولين حذّرهم فيها من المراهنة على أنّ “صبر اللبنانيين بلا حدود”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للاصلاح بداية من قطاع الكهرباء، ومروراً بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار، ووصولا لبؤسهم المتزايد”.
وختم متسائلاً: “أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.