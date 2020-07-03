- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أسف وزير الداخلية محمد فهمي لما حصل أمام مدخل الوزارة” لا سيما العبارات المسيئة التي طالت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
واعتبر أن “أحقية المطالب لا تبرر الشعارات المسيئة التي أطلقت”.
وكان عدد من المحتجين، حاول اقتحام مدخل وزارة الداخلية من جهة حديقة الصنائع بغية لقاء الوزير محمد فهمي لإبلاغه شكاوى أهالي بيروت حول عدد من المشاكل الراهنة التي يواجهونها لاسيما الانقطاع شبه الدائم لتيار الكهرباء الذي تعاني منه العاصمة.
وحاول عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي المولجين حماية الوزارة امتصاص غضب المتظاهرين وسمحوا لعدد منهم بالدخول للقاء الوزير فهمي.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي: أحقية المطالب لا تبرر الشعارات المسيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.