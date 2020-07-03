لبنان | مسيرة راجلة في طرابلس احتجاجاً على الاوضاع المتردية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجمع عدد من الناشطين في ساحة التل بطرابلس، ورفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها “ما اضيق العيش لولا فسخة الثورة”، “الفتنة طائفية ثورتنا لبنانية وسلمية”، “حكومة دياب ساقطة”. ثم خرجوا بمسيرة راجلة جابت شوارع المدينة تحت عنوان “رفضا للطبقة السياسية التي اوصلتنا الى الانهيار الإقتصادي”، ورددوا هتافات تندد بالفساد والمسؤولين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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