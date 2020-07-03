لبنان | محتجون افترشوا ساحة ايليا لتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ركن عدد من المحتجين في ساحة ايليا سياراتهم وسط الطريق وافترش عدد منهم الارض، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار ودعوا الى التحرك والنزول الى الشارع. ولفت احد المحتجين الى ان “الوضع لم يعد يطاق فأموال الناس وودائعهم محتجزة بالبنوك وهناك اكثر من سعر صرف فيما سعر الصرف في السوق السوداء متفلت ولا يوجد اي حلول مستغربا صمت الناس وعدم تحركهم للتغيير”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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