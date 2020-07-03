لبنان | قطع الطريق العام في البداوي احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي

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قطع محتجون من أهالي مخيم البداوي الشارع العام إحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر
اضافة الى التقنين الحاصل من قبل أصحاب المولدات الخاصة، ورفضا لبرنامج التقنيين الذي تم الإتفاق عليه في الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة الشعبية في المخيم لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة مع الفصائل واللجنة الشعبية، والذي يتناسب مع وقت توزيع المياه في المخيم.
وينص برنامج التقنين المذكور على قطع التيار الكهربائي من قبل المولدات الخاصة في الأوقات التالية: من الساعة 11 ظهرا حتى الاولى من بعد الظهر، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة عصرا، ومن الساعة السادسة مساء حتى السابعة مساء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.