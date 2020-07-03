لبنان | سلسلة احكام غيابية للنيابة العامة الاستئنافية في البقاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 11:28 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع سلسلة احكام غيابية وذلك في حق متهمين بالانتماء الى تنظيم داعش ومحاولة قتل ونقل أسلحة والسرقة والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها والاحتيال وترويج ليرات ذهبية وعملة مزورة وتزوير واستعمال مزور واكراه بالتهديد على الجماع وفض البكارة. وقضت هذه الاحكام بالتغريم والاشغال الشاقة والزام تسليم السلاح. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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