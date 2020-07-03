لبنان | دياب بحث مع وفد وزاري عراقي التبادل بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 11:28 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بحث رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد وزاري عراقي يضم وزراء الزراعة والتربية والطاقة والصناعة التبادل بين البلدين. وقد تم عرض استيراد النفط العراقي مقابل استيراد العراق للمنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية وغيرها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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