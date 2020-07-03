لبنان | وزني للجنة الرقابة على المصارف: التحديات كبيرة وقراراتكم مهمة والجميع ينتظر تقييمكم

استقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني رئيسة لجنة الرقابة على المصارف المعينة حديثا مايا دباغ مع أعضاء اللجنة: مروان مخايل، كامل وزني، عادل دريك وجوزف الحداد.

وتوجه الوزير وزني خلال الاجتماع بحسب بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة ، للجنة متمنيا لها “كامل النجاح في مهمتها الصعبة، اذ أن التحديات كبيرة والقرارات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة مهمة لأنها تتعلق بمصير القطاع المصرفي والنظام المالي والوضع الاقتصادي وحتى مصير البلد. وشدد أن المسؤولية التي تقع على عاتقها كبيرة والجميع ينتظر كيف ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقييم الأمور.

كما التقى الوزير وزني بمفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان المعينة حديثا كريستال واكيم، ونوه ب”أهمية دورها في الحرص على حسن تطبيق الأنظمة وقانون النقد والتسليف ومراقبة محاسبة المصرف.