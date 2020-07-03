لبنان | محتجون نصبوا خيمتين قرب مدخل محافظة بعلبك احتجاجاً على تردي الأوضاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 11:28 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نصب محتجون خيمتين قرب مدخل مبنى المحافظة. ويأتي ذلك إحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، مددين هتافات تطالب بـ “محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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