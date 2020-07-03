لبنان | قوى الامن: حاجز التويتي أوقف سارق سيارة متوجهاً بقاعاً

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“بتاريخ 2/7/2020، اشتبه عناصر حاجز “التويتي” التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بسيارة رباعية الدفع نوع “هيونداي توكسن”. وقد تبين أن السيارة قد سرقت منذ فترة ساعتين من شارع عين السيدة – طريق القماطية. فعملوا على توقيف السائق، الذي كان متوجها بها إلى إحدى البلدات البقاعية، ويدعى ح. ن. (مواليد عام 1996، لبناني).
وجرى الاتصال بمالكة السيارة لإعلامها بأن سيارتها قد ضبطت، التي فوجئت بالخبر كونها لم تكن على علم بالأمر. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.