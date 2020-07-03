كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 11:28 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، نتائج فحوص الـPCR الرحلات القادمة إلى بيروت عبر “مطار رفيق الحريري الدولي” في الأول والثاني من تموز الجاري. وقج أظهرت النتائج تسجيل 9 إصابات بكورونا بين الركاب القادمين إلى بيروت على متن رحلات مختلفة، في حين أتت الفحوص المتبقية سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج فحوص الـPCR للرحلات القادمة إلى بيروت في 1 و2 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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