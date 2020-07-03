لبنان | اعتصامان امام كهرباء قاديشا ومرفأ طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 11:28 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ ناشطون في الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاما، امام شركة كهرباء قاديشا، وعمدوا الى اغلاق ابوابها ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم وذلك احتجاجا على تفلت سعر الدولار الاميركي والتقنين القاسي للكهرباء. كما اعتصم عدد آخر امام مرفأ طرابلس ومنعوا الشاحنات من الخروج والدخول من والى المرفأ، مرددين هتافات تطالب باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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