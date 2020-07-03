لبنان | فهمي اقترح إعادة النظر بقرار رَفع سعر ربطة الخبز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 09:27 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “الجمهورية” انّ وزير الداخلية العميد محمد فهمي اقترح خلال الجلسة إعادة النظر في قرار وزير الاقتصاد راوول نعمة رَفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة. على أن يتم اعتماد سعر 1500 ليرة للربطة في الفرن و1750 في المحال التجارية والسوبرماركت. وتقرر تأجيل البت في هذه المسألة الى الجلسة المقبلة بسبب غياب وزير الاقتصاد. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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