لبنان | طقس صيفي يرافقنا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

يرافقنا طقس صيفي حار ورطب اعتيادي اليوم وغدًا فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا ساحلا بينما تتخطى ٣٥ درجة بقليل بقاعًا. من جهة أخرى، يستمر تشكل الضباب على المرتفعات خصوصًا القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعًا بين ١٦ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب عموما بينما تتشكل بعض السحب المنخفضة ساحلا مع ضباب على الجبال القريبة منها

٣- الرياح غربية ضعيفة ٢٥ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦

طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس صيفي حار ورطب مع استقرار الحرارة حيث تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣١ درجة فيما تلامس ٣٧ درجة في بعض مناطق البقاع و ٢٩ درجة على ١٠٠٠م والأجواء تكون قليلة السحب مع بقاء تكوّن السحب المنخفضة ساحلا ويتشكل الضباب على الجبال القريبة منها.

الأحد: طقس صيفي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة فيما الأجواء غائمة حزئيًا ويتشكل الضباب على الجبال.