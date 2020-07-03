كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 09:27 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تتواصل حركة قطع الطرق في المناطق اليوم كما في الأيام السابقة، وإن كان بوتيرة أقل مع ساعات الصباح الأولى، وسط قلق من امتدادها إلى مناطق أخرى خلال النهار. هذه جولة على أحوال الطرق وفق غرفة “التحكم المروري”: – الطرق المقطوعة ضمن نطاق الشمال: أوتوستراد المنية، المحمرة – إعادة فتح السير على طريق عام ضهر العين -الكورة – إعادة فتح السير على طريق عام شتورا- ضهر البيدر عند مفرق جديتا العالي تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أحوال الطرق في المناطق صباحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.