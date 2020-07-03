لبنان | الجيش: طيران استطلاعي معاد خرق الأجواء أمس

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خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 /7/2020 الساعة 11,05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17,20 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 16,55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,00 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 18,55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,05 من فوق بلدة علما الشعب.

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وعند الساعة 21,40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,50 من فوق بلدة كفركلا.

وأصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا آخر جاء فيه:

خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 /7 /2020 عند الساعة 12,40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل شكا وصولا حتى بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15,05 من فوق بلدة رميش.