لبنان | في مطار رفيق الحريري الدولي.. طائرة تركية لم تتمكن من الهبوط والسبب..

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فقد ادى انقطاع التيار الكهربائي عن مدرج الطائرات الى عدم تمكن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في مطار بيروت الدولي.

والسؤال الذي يطرح: اين مسؤولية وزارة الطاقة وعن اي موسم سياحي تأمل به خيرا حكومة الانجازات التي لم تتمكن من تأمين الكهرباء لأهم شريان للحياة في البلاد مطار بيروت الدولي صورة لبنان الى العالم.

يذكر أن حركة الطيران المدني قد عادت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الأول من هذا الشهر، بعد توقف طال أشهر بسبب إجراءات التعبئة العامة التي فرضت لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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