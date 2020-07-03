لبنان | رئيس الحكومة حسان دياب يتساءل: هل انتهى دور الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 01:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويبدو أن الرئيس دياب استشعر الوضع الذي آلت اليه حكومته أمس، امام العجز الدائم عن مواجهة الازمات الاقتصادية والمعيشية المتراكمة.

وقد سأل في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس: هل خسرنا المواجهة؟ وهل انتهى دور الحكومة؟

دياب وسع نطاق رماياته السياسية ليطول السفيرة الأميركية دورثي شيّا من دون ان يسميها بما وصفه «السلوك المتجاوز لكل مألوف في العلاقات الأخوية والديبلوماسية».

وقال «هناك جهات محلية وأخرى خارجية عملت وتعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات المنطقة».

وأضاف «لعبة الدولار اصبحت مكشوفة ومفضوحة»، وقال «يطالبوننا بالاصلاح ثم يمنحون الحصانة للفساد وللفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الأموال المنهوبة».

وفي الاثناء، قام جبران باسيل رئيس التيار الحر بزيارة الى عين التينة بمعزل عن ارتباطها بإصرار رئيس الجمهورية على اجراء التدقيق المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان التي يرفضها الرئيس نبيه بري وآخرون، من زاوية ان احدى الشركات المكلفة على اتصال بإسرائيل، وأيضا من تلويح الرئيس بري بأنه سيأخذ موضوع كهرباء لبنان وما فيه من فساد وسمسرات بعنايته.

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و‏وصفت مصادر المجتمعين الاجتماع بأنه جيد، وتناول مروحة واسعة من المسائل تم بحثها على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.

وكشفت المصادر أنه تم الاتفاق على مجموعة خطوات أبرزها قيام مصرف لبنان بما عليه لضبط تفلت سعر صرف الدولار الأميركي باعتباره شرطا أساسيا لمنع حصول أي اضطراب اجتماعي، وحث الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون بينها وبين مجلس النواب حيث يلزم باعتبار ذلك حاجة لبنانية. وقد تم التفاهم على عدد من الإجراءات المطلوبة‏.

بدوره، لاحظ النائب العميد وهبي قاطيشا ان الجيوش التي جاعت عبر التاريخ تفتت وتحولت الى عصابات، وأضاف: لا خطر على جيشنا من الجوع. فهذه سابقة لم تحصل من قبل إنما حصلت سابقة في أواخر الثمانينيات عندما كان العماد ميشال عون قائدا للجيش.

لكن رغم هذا القطع المتعمد، كما يبدو، لأنفاس الناس بقي الرهان على خطة اقتصادية حكومية تخرج الليرة اللبنانية من مجرى سيل الدولار الجارف، عبر مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على معالجة الوضع إنما على طريقته مقدما اصلاح النظام المالي على اي خطة دعم.

لكن عجز الحكومة عن توحيد ارقام خسائرها المالية مع ارقام مصرفها المركزي، جعل فريق الصندوق المفاوض يعلن يأسه من جدية المفاوض اللبناني بعد 16 جولة من المفاوضات ملوحا بعزمه قطع الارسال، وفق تصريحات مسؤول الفريق المفاوض باسم الصندوق بعد جلسة الاربعاء الماضي.

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، قضية التوقيف الجنائي التشريحي في حسابات المصرف المركزي اللبناني التي تفجرت في اجتماع مجلس الوزراء امس الأول، فكشفت الانقسام الوزاري حول استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني إصرارا منه على الارقام الضخمة التي تضمنها تقرير الحكومة عن الخسائر المالية التي افضت الى هذا الانهيار مقابل اصرار مجلس النواب على الرقم الادنى الذي توصلت اليه لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، امين سر كتله التيار الحر ثم حول تكليف ثلاث شركات دولية المكلفة بالتشريح المحاسبي لقيود البنك المركزي التي رفضها وزير المال غازي وزني باسم الجهة السياسية التي يمثل «أمل»، بينما تمسك بها الرئيس ميشال عون ووزيرات تياره.