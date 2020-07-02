لبنان | اصابة اكثر من 16 شخصا بحالات اختناق جراء حريق داخل أحد المنازل في أبي سمرا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 07:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصيب أكثر من 16 شخصا بينهم نساء وأطفال ورجال إطفاء بحالات اختناق، جراء حريق شب داخل أحد المنازل بالقرب من حديقة الأطفال في أبي سمراء، مما أدى إلى تضرر منازل أخرى. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعا ونقل امرأة منهم إلى مستشفى دار الشفاء للمعالجة، إضافة إلى إخلاء آخرين، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس على إطفاء الحريق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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