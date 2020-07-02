لبنان | اعتصام لأصحاب المؤسسات التجارية في ساحة الشهداء احتجاجا على تردي الاوضاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 07:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ عدد من أصحاب المؤسسات والمحال التجارية اعتصاما في ساحة الشهداء. وذلك احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية التي اضطرت الكثيرين منهم الى الاقفال مما يهدد مزيد من العائلات بالفقر. وناشد المحتجون المعنيين الالتفات الى أوضاعهم والعمل على حل ازمة سعر صرف الدولار والغلاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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