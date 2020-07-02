لبنان | المصورون الاعلاميون نفذوا وقفتين أمام وزارتي الاعلام والداخلية

نفذ المصورون الاعلاميون عصر اليوم وقفتين رمزيتين امام وزارتي الاعلام والداخلية، على خلفية ما تعرض له أمس زملاؤهم من اعتداء أثناء تغطيتهم لاستئناف حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.

وعبر المعتصمون عن “امتعاضهم لما يتعرض له الاعلاميون في كل مرة أثناء تغطيتهم لاي حدث”، معتبرين “ان وقفتهم اليوم هي رسالة الى كل من وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ووزير الداخلية العميد محمد فهمي، بان الاعلام وخصوصا المصورين ليسوا مكسر عصا لاي كان، فهم ينقلون الحدث بكل دقة وموضوعية، وفي كل مرة يتعرضون للاعتداء والاهانة أثناء تأديتهم لمهامهم”.

وشدد المعتصمون على أهمية حماية الاعلامي المصور وأي زميل صحافي آخر ولاي مؤسسة انتمى، واتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بصون حرية الاعلام والاعلاميين”، وقالوا “ان سلاحهم هو الصورة والصوت، ولا سلاح لهم غيره، فمن يحمينا ويصون أمننا وسلامتنا أثناء عملنا”. مؤكدين ان “ما حصل في المطار أمس هو برسم كل المسؤولين”.